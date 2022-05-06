فريق إنجليزي يتخلى عن مدربه لاتهامه بـ"العنصرية"

أعلن نادي كرولي تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، رحيل مدربه جون يمز بعد اتهامات بأنه استخدم لغة وأسلوبا ينطويان على تمييز تجاه لاعبي فريقه.

وجرى حظر يمز الشهر الماضي من جانب إدارة الفريق بعد تداول مزاعم "خطيرة وموثوقة" من جانب لاعبي كرولي، ما دفع اتحاد كرة القدم الإنجليزي ورابطة اللاعبين إلى فتح تحقيق.

وذكرت العديد من التقارير أن يمز حث لاعبيه ذوي البشرة السمراء على عدم استخدام غرف خلع الملابس مع نظرائهم "البيض".

BREAKING: Crawley Town have parted company with manager John Yems after several allegations of racism were made against the 62-year-old, leading to multiple investigations. pic.twitter.com/nY79JhlIl7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 6, 2022

وقال النادي في بيان رسمي أنه اتفق بشكل متبادل (بالتراضي) على الانفصال عن جون يمز، على أن يسري ذلك على الفور.

وأوكلت إدارة النادي للمدرب المساعد لويس يونغ مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

CLUB STATEMENT | JOHN YEMS#TownTeamTogether🔴 — Crawley Town FC (@crawleytown) May 6, 2022

المصدر: أ ب + وكالات