إنتر ميلان يصعد إلى صدارة "الكالتشيو" برباعية في شباك إمبولي (فيديو)

قلب إنتر ميلان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إمبولي إلى فوز عريض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ إمبولي أصحاب الأرض بهدفين حملا توقيع أندريا بينامونتي والألباني كريستيان أسلاني في الدقيقتين 5 و28، قبل أن ينتفض الإنتر ويقلب الطاولة رأسا على عقب مسجلا أربعة أهداف متتالية عن طريق كل من مدافع إمبولي سيموني رومانولي بالخطأ في مرماه والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هدفين" والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 40 و45 و64 و90+4.

وبهذا الفوز، صعد إنتر إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 78 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على جاره ميلان الذي يحل ضيفا هلى هيلاس فيرونا بعد غد الأحد في الجولة ذاتها.

انتر ميلان 2 × 2 إمبولي .. هدف لاوتارو كامل مع الاعادة Full@alamiHD1



pic.twitter.com/3BXVFmMx6I — GOOAL (@GOOALHD1) May 6, 2022

الدوري الايطالي | انتر ميلان 3 × 2 امبولي| قووووووووووووووووووول لاوتارو 🔥 HD



Via:@CARTER7iipic.twitter.com/eCTttZtRIb — كارتر (@Fg10683898) May 6, 2022

في المقابل، توقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT