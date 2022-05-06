بعد إثارة الجدل في مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. مقترح لتقليص مدة المباريات وإضاعة الوقت

قدم الحكم السابق مارك كلاتنبورغ مقترحا يفيد بتقليص مدة المباراة إلى 60 دقيقة بدلا من 90 مع تجميد التوقيت عند أي توقف للعب.

وجاء ذلك عقب تعرض الحكم دانييلي أورساتو لانتقادات بسبب بعض القرارات خلال مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان من بينها احتسابه لـ3 دقائق فقط من الوقت بدل الضائع في الشوط الإضافي الثاني، وهو القرار الذي أغضب مدرب السيتي بيب غوارديولا الذي ظهر أمام الكاميرات وهو يحتج على الحكم الرابع.

MARK CLATTENBURG: Football should introduce 60-minute matches with a stop-clock | @clattenburg1975https://t.co/aZzBh1Otjc — MailOnline Sport (@MailSport) May 6, 2022

في عموده بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية هذا الأسبوع، استعرض كلاتينبورغ السلوكيات الغريبة والمثيرة للجدل التي كانت تتسبب في تضييع الوقت على ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء الثلاثاء الماضي خلال فوز ريال مدريد الدراماتيكي على مانشستر سيتي.

ويعتقد مارك كلاتنبورغ، حكم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، أن كرة القدم يجب أن تقتصر مدة المباراة على 60 دقيقة مع تجميد التوقيت عند أي توقف للعب.

الحكم البالغ 47 عاما، والذي أدار عددا من الأحداث الكبيرة في مسيرته، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 ونهائي يورو 2016، يشعر أن هذه المقترح "يجب" أن يطبق في عالم كرة القدم: "أعتقد أن هناك حلا لكل هذا وهو مباريات مدتها 60 دقيقة مع تجميد التوقيت".

وأشار كلاتنبرغ إلى أن توقف عداد التوقيت يجب أن يقتصر على حالات محددة مثل خروج الكرة من الملعب، والإصابات، وإشهار البطاقات التي تؤدي إلى نقاش مع الحكم، وأكد: "كل مباراة ستستمر بالمدة نفسها وسنتخلص من هذا الجدل".

وواصل إيكلاتنبورغ تقديم بعض الإحصائيات المثيرة للاهتمام من موسم 2021-22 في دوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح: "في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كان متوسط ​​وقت لعب الكرة 55 دقيقة وثلاث ثوان".

وتابع: "هذا فرق كبير لكن 60 دقيقة ستوقف ذلك وتضمن للجمهور مشاهدة كرة القدم لمدة ساعة على أرض الملعب".

المصدر: dailymail