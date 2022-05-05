روما يتأهل إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي (فيديو)
تأهل فريق روما الإيطالي إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.
وسجل نجم "ذئاب" روما، الإنجليزي تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.
هدف روما الاول 🔥🔥 pic.twitter.com/UZzRrPLdBR— +90 (@sport__90) May 5, 2022
وبهذا الفوز، تأهل روما إلى المباراة النهائية لتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1، عقب التعادل في مباراة الذهاب في إنجلترا بهدف لكل فريق.
وضرب روما موعدا في المباراة النهائية المقررة في العاصمة الألبانية تيرانا في الـ25 من مايو الجاري مع فينورد الهولندي، الذي صعد إلى النهائي عقب تعادله من دون أهداف مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في نصف النهائي الثاني، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في هولندا بنتيجة 3-2.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 5, 2022
Roma & Feyenoord book their UECL final tickets ✅#UECL
🏆 The first-ever #UECLfinal is set!— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 5, 2022
Roma 🆚 Feyenoord #UECLpic.twitter.com/g8eCYUI9Ve
المصدر: RT