أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام يزور قطر ويشيد باستعداداتها لكأس العالم (فيديو)

أشاد أسطور كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام البالغ 47 عاما باستعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الجاري.

وأكد بيكهام الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم والذي يزور قطر حاليا، على أهمية البطولة التاريخية ودورها في إحداث تغيير نحو الأفضل على مستوى الأفراد والدول. وقال: "يشكل كأس العالم الحدث الأبرز في المشهد الرياضي العالمي ولا توجد بطولة تضاهيها من حيث الأهمية، مع الأخذ بالاعتبار دورها في تغيير حياة الناس والدول، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإرث التي تشكل دليلا ملموسا على تأثيرها الإيجابي".

🎥فيديو | ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية في زيارة إلى دوري قطر المجتمعي لكرة القدم، قبل 200 يوم من انطلاق مونديال @fifaworldcup_ar

في أول نسخة من البطولة يشهدها الوطن العربي والمنطقة#Qatar2022pic.twitter.com/yiiAjlHSHj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 5, 2022

وحل بيكهام ضيفا خاصا على نصف نهائي كأس العالم لدوري قطر المجتمعي، من تنظيم دوري قطر المجتمعي لكرة القدم الذي تأسس في 2016 من قبل اللجنة العليا، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع مونديال قطر 2022، انطلاقا من اهتمامها بترسيخ ثقافة كرة القدم بين الأفراد من مختلف الأعمار، حيث يشكل إحدى المبادرات الرائدة التي تستقطب سكان قطر وتشجعهم على ممارسة رياضة كرة القدم.

وأشار بيكهام إلى أن المشجعين من أنحاء العالم على موعد مع حدث تاريخي يتعرفون من خلاله على شغف سكان قطر والمنطقة بكرة القدم عند استضافة البلاد للنسخة الـ22 من البطولة.

وتابع: "تتميز قطر بتاريخ عريق كما تحظى كرة القدم بشعبية واسعة بين السكان، وسيبدو ذلك واضحا عند انطلاق البطولة نهاية العام. وسيدرك المشجعون من شتى دول العالم أن ثقافة كرة القدم موجودة في الدولة منذ زمن طويل. علاوة على ذلك، ستترك البطولة إرثا غنيا سيبقى شاهدا على أهمية هذا الحدث العالمي وكيف يمكن تسخير كرة القدم لتكون أداة فاعلة في تقدم المجتمعات."

وأكد بيكهام أن استضافة هذه البطولة العريقة تشكل فرصة ذهبية لإلهام جيل المستقبل، منوها بمرحلة الإرث التي تلي إسدال الستار على منافسات مونديال قطر 2022.

وأضاف: "إن إتاحة الفرصة لاستضافة بطولة ضخمة بمثل هذا الحجم، إنجاز استثنائي بحد ذاته، إلا أن الأكثر أهمية من ذلك ما يحدث بعد انتهاء البطولة والإرث المستدام الذي سيلقي بأثره القيّم على الأفراد ويحسن حياتهم."

واختتم حديثه قائلا: "عندما يسألني الناس عن المزايا التي تجنيها الدول من استضافة كأس العالم، أقول لهم إن هذه الاحتفالية الكروية تشكل مصدر إلهام لجيل المستقبل على أهمية العمل بجد وتحقيق أحلامهم وعن دور كرة القدم في التغيير الإيجابي. من الرائع استضافة كأس العالم، إلا أن الأهم من كل ذلك الإرث الذي يبقى بعد إسدال الستار على منافسات البطولة في الاستفادة من مرافقها ومن برامج الإرث، وتسخير قوة كرة القدم لتحسين حياة الأفراد وازدهار المجتمعات".

يذكر أن صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت في أكتوبر الماضي أن بيكهام وافق على أن يصبح أحد سفراء كأس العالم "قطر 2022"، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وأصبحت قطر أول دولة عربية تحصل على شرف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام البطولة العام الجاري في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: al-sharq.com+ RT