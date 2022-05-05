التونسية جابر تتأهل إلى نهائي بطولة مدريد على حساب الروسية ألكسندروفا (فيديو)

صعدت التونسية أُنس جابر إلى المباراة النهائي لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بفوزها بمجموعتين دون رد اليوم الخميس على الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا في نصف نهائي المسابقة.

وحسمت النجمة التونسية البالغة 27 عاما المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين بسهولة، بواقع: 6-2 و6-3، خلال 58 دقيقة، لتتأهل إلى أول نهائي بطولة ماسترز في مسيرتها الاحترافية.

¡Hala Madrid! 🙌



🇹🇳 @Ons_Jabeur is into her first career WTA 1000 final!



Faces the winner of Teichmann-Pegula for the #MMOPEN trophy on Saturday pic.twitter.com/CMDv29vb0I — wta (@WTA) May 5, 2022

وستلاقي جابر في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائزة من المواجهة النصف النهائية الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأمريكية جيسيكا بيغولا والسويسرية جيل تيخمان.

المصدر: rsport.ria.ru