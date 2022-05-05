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الروسي روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)
AFP JAVIER SORIANO
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صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة مدريد الإسبانية للأساتذة بكرة المضرب بفوزه اليوم الخميس على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و7-5، خلال ساعتين و28 دقيقة.

وسيواجه روبليف في دور الثمانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والبلغاري غريغور ديميتروف.

المصدر: rsport.ria.ru

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