الروسي روبليف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة مدريد الإسبانية للأساتذة بكرة المضرب بفوزه اليوم الخميس على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-6 و7-5، خلال ساعتين و28 دقيقة.

Andrey the GIANT 💪 @AndreyRublev97 fights his way past Dan Evans 7-6 7-5 to reach his sixth Masters 1000 quarter-final since the start of 2021.#MMOPENpic.twitter.com/rRgDiZrhSe — Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2022

وسيواجه روبليف في دور الثمانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والبلغاري غريغور ديميتروف.

Into his 7th Masters 1000 QF 🔥 @AndreyRublev97 fought his way through this one of the strength of his forehand 🚀@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/XK3Qu0gx2G — ATP Tour (@atptour) May 5, 2022

المصدر: rsport.ria.ru