وكيل أشرف حكيمي يحسم مستقبله مع سان جيرمان

ذكر الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر"، أن المغربي أشرف حكيمي البالغ 23 عاما سيبقى مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقل رومانو عن أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي قوله في تصريح صحفي: "أشرف حكيمي سعيد في نادي باريس سان جيرمان ولديه أربعة مواسم متبقية في عقده. أشرف ما زال صغيرا ويرغب في التطور في النادي الباريسي".

Achraf Hakimi will stay at Paris Saint Germain, agent Alexandro Camano tells @comotevaok: “He's happy there, we have 4 years left on our contract with PSG”. 🔒🇲🇦 #PSG



“Achraf’s young and wants to continue growing at Paris Saint Germain”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2022

يذكر أن حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من انتر ميلان الإيطالي.

المصدر: RT