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موراي ينسحب من بطولة مدريد قبل مواجهة دجوكوفيتش

الرياضة

موراي ينسحب من بطولة مدريد قبل مواجهة دجوكوفيتش
AFP
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أعلن منظمو بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الخميس انسحاب البريطاني آندي موراي من المسابقة بسبب مشكلة صحية.

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وجاء انسحاب موراي، المصنف الـ78 عالميا الذي شارك بالبطولة بدعوة، قبل مواجهته المقررة اليوم أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، في ثمن النهائي.

وبانسحاب موراي، يتأهل دجوكوفيتش مباشرة إلى الدور ربع النهائي حيث سيواجه الفائز بالمواجهة التي تجمع بين مواطنه دوسان لايوفتيش والبولندي هوبرت هوركاتش.

المصدر: "وكالات"

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