وفاة الرئيس السابق للاتحاد الروسي للمبارزة يوري بيتشكوف

توفي الرئيس السابق للاتحاد الروسي للمبارزة، الحائز على الوسام الأولمبي الفضي للجنة الأولمبية الدولية يوري بيتشكوف عن عمر يناهز 82 عاما، الخميس.

ولم يتم الإبلاغ عن سبب وفاة بيتشكوف.

ونعى رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، الرئيس السابق للاتحاد الروسي للمبارزة، قائلا: "توفي يوري ميخائيلوفيتش بيتشكوف، مدرب المبارزة البارز، والرئيس السابق للاتحاد الروسي للمبارزة، والحائز على وسام اللجنة الأولمبية الدولية الفضي لخدمة الحركة الأولمبية".

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وتابع: "لما يقرب من خمسين عاما، عمل يوري ميخائيلوفيتش في المبارزة وترأس العديد من لجانها".

وأكمل: "بالإضافة إلى ذلك، كان أستاذا وعالما في مجال الرياضة، وألف أكثر من 30 بحثا علميا حول طرق تدريس المبارزة".

وختم: "شكرا لك على كل ما فعلته لعالم المبارزة".

يذكر أن بيتشكوف شغل منصب رئيس الاتحاد الروسي للمبارزة لفترتين من 1992 إلى 2000.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية