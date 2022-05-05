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"الكاف" يواسي محرز بعد الخروج الدرامي من دوري الأبطال

الرياضة

AFP
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حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على مواساة الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد.

وقال "الكاف"عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "رياض محرز دائما ما يترك بصمته في كل مكان".

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وسجل رياض محرز، هدف الضيوف في مباراة الأمس الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكنه لم يكن كافيا ليمنع خروج مانشستر سيتي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، من دور نصف النهائي، على يد ريال مدريد.

بعد أن خسر المان سيتي في لقاء الإياب خارج أرضه بنتيجة 1-3، علما بأنه فاز ذهابا على ملعب الاتحاد بنتيجة 4-3.

ولا يمر محرز بأفضل فتراته مع المنتخب الجزائري، بعدما ودع كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون من دور المجموعات، وفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: twitter/caf_online_AR

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