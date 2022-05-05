الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2021-22.

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء مباراتا إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية حيث فاز ليفربول على مضيفه فياريال الإسباني 3-2، وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1.

بهذا ضرب ليفربول موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو الجاري.

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المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

لاعب الوسط فرانسيس كوكلين (فياريال)

الحارس تيبو كورتوا (ريال مدريد)

لاعب الوسط برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

الجناح لويس دياز (ليفربول)

المصدر: twitter/ChampionsLeague