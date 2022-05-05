 
مباشر

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy8y

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2021-22.

وأقيمت الثلاثاء والأربعاء مباراتا إياب الدور نصف النهائي من البطولة القارية حيث فاز ليفربول على مضيفه فياريال الإسباني 3-2، وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1.

بهذا ضرب ليفربول موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو الجاري.

إقرأ المزيد
تعليق مثير من محمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد لملاقاة ليفربول في النهائي
تعليق مثير من محمد صلاح بعد تأهل ريال مدريد لملاقاة ليفربول في النهائي "المنتظر"

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:
لاعب الوسط فرانسيس كوكلين (فياريال) 

الحارس تيبو كورتوا (ريال مدريد) 

لاعب الوسط برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 

الجناح لويس دياز (ليفربول) 

المصدر: twitter/ChampionsLeague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا