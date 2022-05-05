بالفيديو.. محمد بن زايد يحضر نهائي كأس الرابطة بين العين وشباب الأهلي

ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المباراة النهائية لكأس دوري المحترفين الأربعاء، والتي أقيمت على أرضية الملعب الذي يحمل اسمه في العاصمة أبوظبي.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد جالسا في المنصة الرئيسية وهو يتبادل التحية مع بعض الجماهير، والتي هتفت: "عاش بو خالد".

الجمهور مب مخلي بوخالد يركز في المباراة من محبتهم له، وبالرغم من ذلك يحيي كل من يحييه ولا يتجاهله



بعض الدول والجماعات لا تفهم هذه العلاقة والمحبة بين الشعب والقيادة، وتحاول عبثًا التفرقة بينهم ولا تفهم أن التفرقة بينهم بمثابة التفرقة بين الجسد والقلب، لا يمكنهما العيش مفترقين pic.twitter.com/whAvdxapZW — خالد بن ثاني (@k_b_th) May 4, 2022

وحقق فريق العين لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على شباب الأهلي دبي، 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وكرر العين انتصاره على شباب الأهلي بعد فوزه 1-0 في الدوري يوم السبت الماضي.

ويتصدر العين الدوري برصيد 52 نقطة قبل خمس جولات على النهاية ويتقدم بفارق سبع نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر.

المصدر: "وكالات"