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شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)
AP Manu Fernandez
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يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في هذه الأثناء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الريال الثالث من ركلة جزاء.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني. 

المصدر: RT

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