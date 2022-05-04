شاهد أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في هذه الأثناء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح مانشستر سيتي باب التسجيل عن طريق نجمه الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

#UCL



دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 0 × 1 مانشستر سيتي | هدف محرز HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/DSG6RpkOvy — ليالي الابطال (@z46975312) May 4, 2022

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1.

#UCL



دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 1 × 1 مانشستر سيتي | قووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HRO7mTnU3q — ليالي الابطال (@z46975312) May 4, 2022

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي 4-3.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الريال الثالث من ركلة جزاء.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.

المصدر: RT