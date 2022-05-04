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الأرجنتيني ديبالا يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان

الرياضة

الأرجنتيني ديبالا يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان
Legion-Media Daniele Buffa
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ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس يقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ديبالا البالغ 28 عاما مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وقد أعلن فريق "السيدة العجوز" أن المهاجم الأرجنتيني سيرحل مجانا عقب نهاية عقده لعدم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن إنتر ميلان اقترب من إتمام الاتفاق مع ديبالا على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من محاولات أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، إلا أن إنتر ميلان هو الأقرب لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك لقاء جمع ممثلي ديبالا ومسؤولي إنتر الأسبوع الماضي، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي.

المصدر: وكالات

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