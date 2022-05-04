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ليفاندوفسكي يرفض عرض التجديد من بايرن ميونخ

الرياضة

ليفاندوفسكي يرفض عرض التجديد من بايرن ميونخ
AFP
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أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، رفض عرضا قبل أيام من ناديه لتجديد عقده.

وبحسب الصحيفة فإن ليفاندوفسكي رفض الراتب المقدم من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى مدة التعاقد التي بلغت موسما واحدا فقط.

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وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم البولندي، يشترط ربط مستقبله بعقد حتى 2025، سواء استمر في بايرن أو رحل.

ومن المتوقع أن تتجدد المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، حيث يتمسك بايرن ميونخ بالإبقاء على اللاعب.

ولكن الأكيد أن بايرن ميونخ ليس على استعداد للتفاوض بشأن رحيل اللاعب في صيف 2022، ويتمسك باستمراره على الأقل لنهاية عقده.

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