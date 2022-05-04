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جابر تقصي هاليب وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)

الرياضة

جابر تقصي هاليب وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد للتنس (فيديو)
AP Paul White
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تأهلت التونسية أُنس جابر إلى نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بفوزها بسهولة بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء على الرومانية سيمونا هاليب في ربع نهائي المسابقة.

وتمكنت جابر من حسم اللقاء دون عناء بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2، خلال ساعة واحدة و7 دقائق.

وستواجه النجمة التونسية في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا والأمريكية أماندا أنيسيموفا.

المصدر: rsport.ria.ru

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