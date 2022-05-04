تصفيات مونديال 2022: الملحقان الدوليان على استاد أحمد بن علي

سيقام الملحقان الدوليان المؤهلان لمونديال قطر 2022 في كرة القدم بين البيرو والفائز بين الإمارات وأستراليا وبين كوستاريكا ونيوزيلندا في 13 و14 يونيو المقبلين على استاد أحمد بن علي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "تنطلق المباراتان الفاصلتان لتصفيات كأس العالم العابرة للقارات يومي 13 و14 يونيو 2022 في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي... على أرضية استاد أحمد بن علي".

وقبل الملحقين، يتواجه منتخبا الإمارات وأستراليا في السابع من يونيو على الاستاد عينه، لتحديد خامس القارة الآسيوية الذي سيواجه البيرو خامسة أميركا الجنوبية.

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ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأستراليا/الإمارات في 13 يونيو لمجموعة رابعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا في 14 يونيو فيتأهل لمجموعة خامسة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وبالاضافة إلى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 يونيو.

وكان استاد أحمد بن علي الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد قد افتتح في 18 ديسمبر 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف أخيرا أربع مواجهات من كأس العرب 2021، فضلا عن استضافته المستمرة لنادي الريان القطري.

وستقام 6 مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على استاد أحمد بن علي، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 نوفمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"