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ريال مدريد يوجه رسالة قصيرة لجماهيره قبل موقعة الليلة

الرياضة

ريال مدريد يوجه رسالة قصيرة لجماهيره قبل موقعة الليلة
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وجه ريال مدريد الإسباني رسالة تحفيزية لجماهيره، قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي ، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الحسابات الرسمية لريال مدريد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مقتضبة لجماهير الملكي، جاء فيها: "البرنابيو في انتظاركم".

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ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل العبور للمباراة النهائية، لأول مرة منذ عام 2018، علما بأن لقاء الذهاب في إنجلترا، قد انتهى بفوز السيتي بنتيجة 4-3.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة، مع ليفربول الإنجليزي في المواجهة النهائية، بعدما نجح الريدز في الإطاحة بفياريال الإسباني.

وتوج ريال مدريد مؤخرا بلقب الليغا، للمرة رقم 35 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

المصدر: "وكالات"

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