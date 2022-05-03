مشجعة تبكي وتحضن كافاني مطالبة إياه بعدم الرحيل عن مانشستر يونايتد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشجعة لفريق مانشستر يونايتد تتوسل باكية الأوروغوياني إيدينسون كافاني عدم الرحيل عن فريق "الشياطين الحمر".

وقام كافاني الذي كان يحمل طفله باحتضان المشجعة ووقع لها على لوحة كانت بحوزتها مرسوم وجهه عليها، وقبل منها هدية.

ويبدو أن المشجعة من عشاق النجم الأوروغوياني الذي ينتهي عقده مع "الشياطين الحمر" في نهاية الموسم الجاري، ولا توجد مؤشرات إيجابية لتجديده.

This fan met her idol Edinson Cavani and asked him not to leave Manchester United ❤️



(via @alibendertv)pic.twitter.com/9q6EyPCsOz — B/R Football (@brfootball) May 3, 2022

وذكرت العديد من التقارير أن كافاني البالغ 35 عاما يدرس حاليا العديد من العروض للرحيل عن أسوار "أولد ترافورد".

المصدر: وكالات