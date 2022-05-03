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فياريال يصعق ليفربول بهدف مبكر في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

فياريال يصعق ليفربول بهدف مبكر في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)
AP Alberto Saiz
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فاجأ فياريال الإسباني ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح فياريال باب التسجيل بعد 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق نجمه السنغالي بولايي ديا.

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3. 

المصدر: RT

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