فياريال يصعق ليفربول بهدف مبكر في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو)

فاجأ فياريال الإسباني ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح فياريال باب التسجيل بعد 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق نجمه السنغالي بولايي ديا.

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

جوووووووول هدف مبكر ل فياريال 🔥👏



فياريال 1-2 ليفربول#فياريال_ليفربولpic.twitter.com/FN3Ad2t3wZ — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 3, 2022

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.

المصدر: RT