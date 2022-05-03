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شاهد أهداف مباراة فياريال وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

شاهد أهداف مباراة فياريال وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
AP Jose Breton
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يستضيف ملعب "لا سيراميكا" في هذه الأثناء مباراة فياريال الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين 3 و41 على التوالي.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفربول وقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت إمضاء كل من البرازيلي فابينيو والكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 62 و67 و74 على الترتيب.

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3. 

المصدر: RT

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