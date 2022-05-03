شاهد أهداف مباراة فياريال وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب "لا سيراميكا" في هذه الأثناء مباراة فياريال الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين 3 و41 على التوالي.

جوووووووول هدف مبكر ل فياريال 🔥👏



فياريال 1-2 ليفربول#فياريال_ليفربولpic.twitter.com/FN3Ad2t3wZ — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 3, 2022

وفي الشوط الثاني انتفض ليفربول وقلب الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت إمضاء كل من البرازيلي فابينيو والكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 62 و67 و74 على الترتيب.

جوووووبووووووول هدف فابينيو من اسيست محمد صلاح 🔥

فياريال 2-3 ليفربول#فياريال_ليفربول 👏🏻👏🏻pic.twitter.com/UR3Ot3ULRs — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 3, 2022

جووووووووووووووووووووووووول هدف جميل من ساديو ماني



ليفربول 5-2 فياريال#فياريال_ليفربول 👏🏻pic.twitter.com/pzXgmBtUXT — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 3, 2022

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.

المصدر: RT