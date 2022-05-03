تأييد حكم السجن 4 أعوام لوكيل صفقة الحارس الإسباني كاسياس

أيدت المحكمة العليا الإسبانية الحكم بالسجن 4 أعوام بحق وكيل اللاعبين سانتوس ماركيز غونزاليز، في جريمة احتيال في صفقة ضم الحارس الإسباني إيكر كاسياس من جانب نادي بورتو البرتغالي.

وأصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة العليا حكما برفض الطعن ضد قرار محكمة العدل العليا في جزر البليار الذي أيد حكم المحكمة في بالما التي أدانته بجريمة احتيال.

كما أيدت المحكمة العليا الحكم بغرامة 2166 يورو بجانب تعويض عن مسؤولية مدنية بقيمة 115.666 ألف يورو بحق شركة "Mallorca Viva SL" وكذلك توقيف عمله كوكيل ووسيط في صفقات الرياضيين خلال فترة تنفيذ الحكم.

⚽⚖ El representante de Iker Casillas, condenado a 4 años de cárcel por el fichaje del portero al Oportohttps://t.co/MiE1OZXfvn — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) May 3, 2022

وتحققت المحكمة العليا من أن الوكيل خدع في عام 2014 شريكه السابق خورخي إغناسيو الذي جعله يعتقد أن حارس ريال مدريد الأسطوري يرغب في الانضمام إلى فريق أمريكي.

المصدر: وكالات