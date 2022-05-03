صراع التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين فياريال وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء نحو ملعب "لا سيراميكا" الذي سيستضيف المواجهة المرتقبة بين فياريال الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال بالتشكيلة الأساسية التالية "للغواصات الصفراء" لمواجهة ضيفه الإنجليزي: "رولي، ألبيول، توريس، باريخو، كابوي، مورينو، فويث، إيستوبينان، ديا، لو سيلسو وكوكلين".

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico ante el Liverpool!#UCLpic.twitter.com/mfvZtviHtr — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة مضيفه الإسباني: "أليسون، ترينت، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، تياغو، فابينيو، كيتا، ماني، جوتا وصلاح".

جوتا، ماني وصلاح يقودون هجوم الريدز 👊



إليكم اختيارات المدرب كلوب لمواجهة الليلة 📋#فياريال_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2022

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا الأسبوع الماضي حسمها ليفربول لمصلحته بهدفين نظيفين.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سينتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.

المصدر: RT