ريال مدريد يفكر في بيع نجمه البرازيلي كاسيميرو

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في التخلص من نجم الفريق الملكي، البرازيلي كاسيميرو عقب نهاية الموسم الجاري.

ويملك كاسيميرو البالغ 30 عاما عقدا مع الفريق الملكي حتى عام 2025، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لريال مدريد في السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب وراء تفكير بيريز في بيع كاسيميرو، يكمن في إمكانية الحصول على عائد اقتصادي جيد من وراء بيعه حاليا، وتدعيم وسط "الميرينغي" بصفقة أقوى.

#RealMadrid ⚪



💥 Desde Brasil apuntan que Florentino lo pondría en el mercado este veranohttps://t.co/0LbUkuMSFZ — Diario SPORT (@sport) May 3, 2022

وأشارت الصحيفة، إلى أن ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان، سيكونان من أبرز المهتمين بضم لاعب الوسط البرازيلي.

المصدر: وكالات