برينتفورد الإنجليزي يحاول الإبقاء على إريكسن

أبدى توماس فرانك مدرب برينتفورد الإنجليزي تفاؤله إزاء إمكانية استمرار صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق اللندني لما بعد الصيف المقبل.

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وكان إريكسن انضم لصفوف برينتفورد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأبرم عقدا لمدة ستة أشهر حتى 30 يونيو المقبل.

ولعب النجم الدنماركي البالغ 30 عاما دورا حاسما في إنقاذ الفريق، بعدما نجح برينتفورد، منذ مباراته الأولى معه في 26 فبراير الماضي، في تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

وقال فرانك عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر يونايتد في ختام الجولة الـ35 من "البريميرليغ" أمس الاثنين: "أنا شخص إيجابي دوما"، مضيفا: "دائما أؤمن أن لدينا حظوظا جيدة، أعتقد أنه (إريكسن) سعيد هنا ويستمتع بكرة القدم، إنه قرار ينبغي عليه اتخاذه بنهاية الموسم".

Thomas Frank is hopeful Christian Eriksen will extend his stay at #BrentfordFC beyond the end of the season.https://t.co/sShtGXBBy4 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 3, 2022

Thomas Frank believes Brentford “have a very good chance” of keeping #thfc target Christian Eriksen beyond this season.



- Evening Standard pic.twitter.com/iG4f2EPVR9 — The Spurs Web (@thespursweb) May 3, 2022

المصدر: وكالات