الروسي روبليف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة مدريد الإسبانية للأساتذة بكرة المضرب بفوزه اليوم الثلاثاء على البريطاني جاك درابير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر روبليف المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 قبل أن يقلب الطاولة على منافسه ويفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-4 و7-5، خلال ساعتين و19 دقيقة.

Survive to THRIVE 💪@AndreyRublev97 rallies back to defeat Jack Draper in Madrid, 2-6 6-4 7-5. #MMOPENpic.twitter.com/b9z35AY6Gt — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2022

وسيواجه روبليف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، إما البريطاني دانييل إيفانز أو الفائز من مواجهة الأمريكي جونسون بروكسبي والإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت.

WHAT A MATCH! 😮@AndreyRublev97 edges past Jack Draper 2-6 6-4 7-5 to advance to the third round in Madrid!@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/m81iY1gsAW — ATP Tour (@atptour) May 3, 2022

المصدر: rsport.ria.ru