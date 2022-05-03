موقف صلاح من الإنضمام إلى باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي عن موقف المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، من الإنتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لإتفاق لتجديد عقده، في وقت أكد اللاعب أكثر من مرة على رغبته بالبقاء.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة " تلغراف " البريطانية، فإن صلاح سيكون مستعدا للانتقال إلى سان جيرمان في حال قرر الرحيل عن الريدز.

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وأضافت الصحيفة أن الإنتقال الى سان جيرمان يثير اهتمام صلاح، كون الفريق الباريسي يملك عدة نجوم، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار جونيور.

ويزداد احتمال تحرك النادي الباريسي للتعاقد مع صلاح، في حال رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي الى ريال مدريد.

المصدر: "وكالات"