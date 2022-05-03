أول رد في مصر بعد قرارات فيفا حول مباراة السنغال

علق مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال.

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وأبدى مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري استغرابه من القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالفيفا، وتحديدا فيما يتعلق بتغريم الاتحاد المصري مبلغ 6 آلاف فرنك سويسري، وفي هذا الصدد قال المصدر: "دي قلة أدب هو إحنا عملنا إيه".

وعن الخطوة المقبلة لاتحاد الكرة ردا على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالفيفا، أشار المصدر إلى أن مجلس اتحاد كرة القدم المصري استقر قبل فترة على تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، موضحا أن هذا الملف بأكمله موكل إلى جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي سيتخذ بدوره خلال الأيام المقبلة تحركاته في سبيل تصعيد الملف إلى المحكمة الرياضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بشكوى للجنة الانضباط بالفيفا بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال، وطالب اتحاد الكرة في شكواه باحتساب نتيجة المباراة لصالح منتخب مصر، نظرا للظروف التي أحاطت باللقاء والتجاوزات التي ارتكبتها الجماهير السنغالية، تجاه لاعبي منتخب مصر خلال المباراة.

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا، تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 175 ألف فرنك سويسري، مع إقامة مباراة واحدة بدون جمهور للمنتخب السنغالي، بجانب تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 6 آلاف فرنك سويسري، بسبب سوء سلوك منتخب مصر.

المصدر: "القاهرة 24"