رونالدو يلاحق محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

مازال التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليغ هذا الموسم، يدور حول العديد من المرشحين، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين و محمد صلاح جناح ليفربول، وبرونو فيرنانديش هداف مانشستر يونايتد.

واختتمت أمس الاثنين فعاليات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز رونالدو هدفا في مرمى برينتفورد، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 18 هدف هذا الموسم.

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كما شهدت هذه الجولة ثنائية للكوري الجنوبي هيونغ مين سون في شباك ليستر سيتي، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 19، وبفارق ثلاثة أهداف عن محمد صلاح الذي غاب عن التسجيل في هذه الجولة بعد مشاركته كبديل أمام نيوكاسل يونايتد.

فيما تخطى الإنجليزي هاري كين، إيفان توني مهاجم برينتفورد في سلم ترتيب الهدافين، بعد هدفه في شباك ليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) 22 هدفا.

2- سون هيونغ مين (توتنهام) 19 هدفا.

3- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 18 هدفا.

4- دييغو جوتا (ليفربول) 15 هدفا.

5- ساديو ماني (ليفربول) 14 هدفا.

6- هاري كين ( توتنهام) 13 هدفا.

7- إيفان توني (برينتفورد) 12 هدفا.

8- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 12 هدفا.

9- كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي) 11 هدفا.

10- رياض محرز (مانشستر سيتي) 11 هدفا.

11- بوكايو ساكا (أرسنال)11 هدفا.

المصدر: RT