الروسية ألكسندروفا تصعد إلى ربع نهائي بطولة مدريد للتنس

تأهلت الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة مدريد لكرة المضرب بفوزها يوم الاثنين على التشيكية ماريا بوزكوفا بمجموعتين دون مقابل.

وخسرت ألكسندروفا المجموعة الأولى 7-6 قبل أن تقلب الطاولة على منافستها وتفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-0 و7-5.

وستواجه ألكسندروفا في دور الثمانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الأمريكية أماندا أنيسيموفا الفائزة بدورها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكو بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru