مانشستر يونايتد يقسو على برينتفورد بثلاثية نظيفة (فيديو)
حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل ثلاثية "الشياطين الحمر" البرتغاليان برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران في الدقائق 9 و61 و72 على الترتيب.
مانشستر يونايتد 1 × 0 برينتفورد .. هدف برونو فيرنانديز كامل مع الاعادة Full— GOOAL (@GOOALHD1) May 2, 2022
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الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 2 - 0 برينتفورد | هدف رونالدو— ليالي الابطال HD (@allhm_4) May 2, 2022
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l3
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هدف مانشستر يونايتد الثالث رافايل فاران #مانشستر_يونايتد_برينتفورد#TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) May 2, 2022
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وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
3️⃣ goals, 3️⃣ points ✅#MUNBREpic.twitter.com/5WpmZ3ZC3k— Premier League (@premierleague) May 2, 2022
المصدر: RT