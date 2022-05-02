الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يفرض مزيدا من العقوبات على كرة القدم الروسية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الاثنين مزيدا من العقوبات على كرة القدم الروسية مبررا ذلك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقررت اللجنة التنفيذية في "اليويفا" حرمان جميع الأندية الروسية للرجال والسيدات ولجميع الفئات العمرية من المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم الكروي المقبل.

كما قرر "اليويفا" حرمان المنتخب الروسي من المشاركة في نهائيات أمم أوروبا للسيدات المقررة في إنجلترا بين 6 و31 يوليو المقبل، وحرم المنتخب الروسي للرجال من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية الموسم المقبل.

كما أعلن "اليويفا" أن طلب روسيا استضافة بطولة أمم أوروبا للرجال 2028 أو 2032 غير مؤهل.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



More info: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 2, 2022

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

كما حرم "اليويفا" مدينة بطرسبورغ الروسية من استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الجاري وأسند استضافتها للعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: uefa.com + RT