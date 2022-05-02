اليوناني تسيتسيباس يدعم لاعبي التنس الروس بعد حرمانهم من المشاركة في ويمبلدون

أكد لاعب كرة المضرب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس دعمه لزملائه الرياضيين الروس بعد قرار منظمي بطولة ويمبلدون البريطانية للتنس استبعادهم من الدورة المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو.

وأعلن منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية في الـ20 من أبريل الماضي حرمان لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسمن مبررين قرارهم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وقال تسيتسيباس لصحيفة "City Times" اليونانية: "لم يفعل اللاعبون المستبعدون أي خطأ ليتم حرمانهم من المشاركة في البطولة، إنها قضية حساسة للغاية، لا يمكن للاعبي التنس التأثير على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا".

Греческий теннисист Стефанос Циципас осудил решение Уимблдона отстранить российских теннисистовhttps://t.co/dzs5M6QGkMpic.twitter.com/3IINkyezK7 — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 2, 2022

وستخسر بطولة ويمبلدون بعد قرار منظميها الكثير من نجوم اللعبة أمثال الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني على العالم بالإضافة إلى مواطنيه أندريه روبليف وكارين خاشانوف وأصلان كاراتسيف.

وفي منافسات السيدات، ستغيب بموجب هذا القرار كل من الروسيتين أناستاسيا بافليوتشينكوفا وداريا كاساتكينا والبيلاروسيتين أرينا سابالينكا وفيكتوريا أزارينكا.

وأصبحت ويمبلدون أول بطولة بكرة المضرب تمنع رياضيي بلد ما من المشاركة لأسباب سياسية.

وكانت الجهات المشرفة على لعبة كرة المضرب قد حظرت مؤخرا الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية تحت علم بلادهم، ويشاركون حاليا في كل مسابقات التنس بصفة محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru