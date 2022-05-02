جينياك هدافا للدوري المكسيكي للمرة الثالثة

توج المهاجم الفرنسي أندري بيار جينياك في صفوف تيغريس هدافا للدوري الختامي في الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة الثالثة برصيد 11 هدفا.

وسبق لجينياك الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 7 أهداف، ان توج هدافا للدوري الختامي عام 2016 (13 هدفا)، وللدوري الافتتاحي عام 2018 (14 هدفا).

ولم يخض مهاجم مرسيليا السابق المباراة الأخيرة لفريقه ضد أطلس بسبب معاناته من إصابة عضلية، لكن أحدا من منافسه المباشرين وهما الأوروغوياني رودريغو أغيري مهاجم نيكاكسا أو الأرجنتيني نيكولاس إيبانييس من باتشوكا تمكن من تخطيه وتجمد رصيدهما عند 9 أهداف.

🔥🇫🇷⚽ Se escribe André-Pierre Gignac, se pronuncia CAMPEÓN DE GOLEO DE LA LIGA MX. pic.twitter.com/t3mCi3wtxs — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) May 2, 2022

وخاض جينياك البالغ 36 عاما، 16 مباراة جميعها كأساسي وسجل أهدافه الـ11 في 10 مباريات.

وقال جينياك على تويتر: "لا أملك سوى كلمات الشكر. أنا ممتن لزملائي، إلى الجهاز الفني ولمجلس الإدارة وإلى جميع أنصار الفريق الذين يجعلون كل شيء ممكن".

ومنذ قدومه إلى الدوري المكسيكي عام 2015، سجل جينياك 164 هدفا وبات أفضل هداف في تاريخ تيغريس. حاز في صفوف فريقه دوري أبطال كونكاكاف عام 2020 بالإضافة إلى الدوري الافتتاحي في الدوري المكسيكي أعوام 2015 و2016 و2017، والدوري الختامي عام 2019 والكأس السوبر المكسيكية عامي 2017 و2018.

المصدر: "أ ف ب"