الجماهير تجتاح ملعب طرابزون التركية .. وأردوغان يتصل هاتفيا (فيديو)

شهدت مدينة طرابزون التركية، احتفالات عارمة، بمناسبة فوز فريقها بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ 38 عاما، إثر تعادله مع فريق أنطاليا سبور، في الجولة الـ35 من الدوري.

وحسم طرابزون سبورت اللقب لصالحه، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول ملاحقيه، حيث تفصله 9 نقاط عن وصيفه فنربخشه.

Ülkemizin dört bir yanında şampiyonluğumuz kutlanıyor! https://t.co/F9u6kIeJfy — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022

واجتاحت جماهير النادي الملعب بعد نهاية المباراة، فرحا بعودة الكأس إلى خزائن النادي لأول مرة منذ 38 عاما، متفوقا على كبار الأندية التركية كغلطة سراي وبيشكتاش، إضافة للمنافس فنربخشة.

BORDO

MAVİ

ŞAMPİYON

TRABZON

❤️💙 pic.twitter.com/Jdf62fwJUZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النادي ومشجعيه وجميع سكان ولاية طرابزون الواقعة شمال غربي البلاد، بهذا الإنجاز.

Trabzonspor’un şampiyonluk maçını yakından takip ettik. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu da telefonla arayarak tebriklerimi ilettim. #ŞampiyonTrabzonsporpic.twitter.com/QM5aix5uVf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 30, 2022

وقال أردوغان في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو للرئيس التركي وهو يقوم باتصال مع رئيس النادي: "تابعنا مباراة بطولة طرابزون سبور عن كثب. كما اتصلت بالرئيس أحمد آغا أوغلو عبر الهاتف وأبلغته بالتهاني".

المصدر: وكالات