هل يقتنص سون أو رونالدو لقب الهداف من محمد صلاح؟

احتدم الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم (2021-2022)، بعد هدفي النجم الكوري هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير في مرمى ضيفه ليستر سيتي.

وسجل هيونغ مين سون هدفين متتاليين لفريقه في الدقيقتين (60 و79) ليساهم في فوزه على ضيفه ليستر سيتي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من "البريمير ليغ".

ورفع سون رصيده إلى 19 هدفا، ليتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، ويشدد الخناق على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المتربع على عرش صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا، ويليهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 17 هدفا مع تبقي أربع مباريات من نهاية الدوري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفا

2- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 19 هدفا

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3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 17 هدفا

4- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 15 هدفا

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 14 هدفا

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 13 هدفا

7- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 12 هدفا

- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 11 هدفا

9- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 11 هدفا

- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 11 هدفا

10- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 10 أهداف

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- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 10 أهداف

- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 10 أهداف

- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 10 أهداف

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

19- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 9 أهداف

- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 9 أهداف

- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 9 أهداف

23- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

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- البرازيلي ريشارليسون (إيفرتون) – 8 أهداف

- البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 8 أهداف

- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 8 أهداف

- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

31- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 7 أهداف

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- الإنجليزي جاك هاريسون (ليدز يونايتد) – 7 أهداف

- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

35- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 6 أهداف

- المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

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- النيجيري أديمولا لوكمان (ليستر سيتي) – 6 أهداف

- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 6 أهداف

- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 6 أهداف

- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 6 أهداف.

المصدر: "RT + premierleague"