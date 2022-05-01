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النجم نادال دفاعا عن الرياضيين الروس: قرار ويمبلدون ليس عادلا

الرياضة

النجم نادال دفاعا عن الرياضيين الروس: قرار ويمبلدون ليس عادلا
Legion-Media
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انتقد النجم الإسباني، رافائيل نادال، بشدة استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروس عن المشاركة في بطولة ويمبلدون الشهيرة للتنس، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، قبل انطلاق بطولة الأساتذة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن قرار منظمي بطولة ويمبلدون للتنس: "غير عادل على الإطلاق".

وأضاف: "هذا غير عادل جدا لزملائي.. ماذا يمكن للفقراء أن يفعلوا حيال ذلك؟".

وأوضح النجم الإسباني، البالغ من العمر 35 عاما، أن اللاعبين لا يتحملون المسؤولية "عما يحدث".

وانتقد لاعبون كبار آخرون القرار، مثل الصربي نوفاك دجوكوفيتش وغيره.

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وأصدرت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي تجرى مبارياتها على الملاعب العشبية، قرارها بحجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعم بيلاروس لها.

وقال مسؤولو ويمبلدون إن ضغوط الحكومة البريطانية، لم تترك لهم سوى القليل من البدائل.

ويعني القرار حرمان النجم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، من المشاركة في المنافسات التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 10 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات

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