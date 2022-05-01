دورة مدريد.. هاليب تسقط بادوسا وتعبر إلى الدور الثالث

ذكّرت الرومانية سيمونا هاليب بالمستويات التي مكنتها من حصد لقبين كبيرين، عندما أسقطت أمس، المصنفة ثانية عالميا، الإسبانية باولا بادوسا 6-3، 6-1 لتعبر إلى ثالث أدوار بطولة مدريد.

وكان هذا اللقاء الأول على الإطلاق الذي يجمع بين اللاعبتين وحسمته المصنفة أولى عالميا سابقا في ساعة و16 دقيقة منهية آمال بادوسا بالتتويج على أرضها.

وسبق لهاليب، المصنفة 21 عالميا راهنا، أن توجت بدورة مدريد عامي 2016 و2017، وحلت وصيفة في 2014 و2019.

وتأمل المتوجة برولان غاروس 2018، وويمبلدون 2019 بقيادة مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي تولى الإشراف على الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز لأعوام طويلة، بإحراز لقبها الثالث في مدريد واستعادة مستوياتها السابقة بعد أن أبعدتها الإصابة عن العديد من البطولات العام الماضي.

وقالت هاليب بعد الفوز "أشعر بحالة جيدة. أشعر وكأني لعبت جيدا وأنا سعيدة".

وأضافت "بادوسا تلعب بشكل رائع راهنا، هي المصنفة ثانية، تملك الثقة وتلعب بشكل رائع. ولكن آمنت أنه لدي فرص لذا قدمت كل ما لدي".

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع الأمريكية كوكو غوف، المتأهلة على حساب الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا (6-1، 2-6، و6-4).

المصدر: وكالات