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شاهد.. مقاتل مولدوفي يجبر خصمه الأمريكي على الاستسلام

الرياضة

شاهد.. مقاتل مولدوفي يجبر خصمه الأمريكي على الاستسلام
youtube/MMA Sport
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تغلب المولدوفي ألكسندر رومانوف على خصمه الأمريكي تشيس شيرمان في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، وذلك ضمن دورة " UFC Vegas 53" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر رومانوف المقاتل الأمريكي على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحقق ألكسندر رومانوف انتصاره السادس عشر على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: "championat.com"

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