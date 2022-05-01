ميرور: رونالدو قد يعود لريال مدريد هذا الصيف

قد تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، صفقة مفاجئة ومدوية، بعودة مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، رغم خوضه الموسم الأول مع "الشياطين الحمر"، وهو النادي الذي رحل عنه في عام 2009 تجاه ريال مدريد في صفقة قياسية حينها.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رونالدو قد يعود بشكل مفاجئ إلى فريقه السابق ريال مدريد هذا الصيف، حيث يحرص الملكي الإسباني بشكل متزايد على لم الشمل مجددا مع النجم البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة، أن الريال أعرب عن اهتمام متزايد بإعادة ضم رونالدو مرة أخرى، والذي يمتد عقده مع يونايتد للموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.

وقد يمنح الريال مخرجا لرونالدو من مانشستر يونايتد، الذي بات مهددا بشكل كبير بعدم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ولكن ذلك في حال فشل النادي الملكي في ضم هدفه الأساسي، الفرنسي كيليان مبابي.

ويستعد يونايتد لإجراء تغييرات عديدة في الفريق مع تولي الهولندي إيريك تين هاغ مسؤولية تدريب النادي اعتبارا من الموسم المقبل، وهناك شكوك حول الدور الذي سيلعبه رونالدو مع المدرب الجديد.

وكان رونالدو، عاد للعب بقميص مانشستر يونايتد لفترة ثانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس، ويقدم المهاجم البالغ من العمر 37 عاما موسما رائعا، على الرغم من تذبذب مستوى ونتائج يونايتد.

وسجل "الدون" منذ عودته لمانشستر 23 هدفا، من بينها 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، جعلته يحتل وصافة ترتيب أفضل هدافي الدوري.

يذكر أن رونالدو، هو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل للفريق الملكي 450 هدفا بين العامين 2009 و2018.

المصدر: وكالات