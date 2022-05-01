عضو في مجلس الدوما: الإمارات مهتمة بالتعاون مع روسيا في المجال الرياضي

أكد دميتري سفيشييف، رئيس لجنة مجلس الدوما لتطوير الرياضة والتربية البدنية، أن الشركاء من الإمارات العربية مهتمون بالتعاون مع بلاده في مجال الرياضة والاستفادة من التجربة الروسية.

وقال سفيشييف لوكالة "نوفوستي": "بعد نتائج لقائي مع ممثل الإمارات، أستطيع القول إن الشركاء العرب مهتمون بالاستفادة من التجربة الروسية في تنظيم وإقامة الأحداث الرياضية".

وأضاف سفيشييف، أن الجانب الروسي ملتزم بالتعاون المثمر، وبحسب قوله فإن الشركاء من الإمارات مستعدون لإقامة معسكرات تدريب موسمية للرياضيين الروس واستضافة المسابقات، بما في ذلك مسابقات الرياضات الشتوية.

وختم سفيشييف حديثه بتأكيده على "أننا ملتزمون على أن يكون التعاون مع الإمارات مثمرا ومتبادل المنفعة".

المصدر: نوفوستي