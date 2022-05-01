بينهم نجم عربي.. أبرز 10 لاعبين كان الراحل رايولا يدير أعمالهم

توفي وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، الإيطالي-الهولندي مينو رايولا، أمس السبت، عن 54 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته على "تويتر".

وقالت العائلة "بحزن متناه، نعلن وفاة وكيل اللاعبين الأكثر طيبة للقلب والرائع على الإطلاق".

ولم تكشف العائلة سبب الوفاة، لكن رايولا كان قد أعلن في يناير الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفا أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".

ويعرف عن رايولا بأنه كان داهية في تأمين أفضل العروض لموكليه اللاعبين، وفي الوقت نفسه الحصول على أعلى أجر له من المكافآت من خلال هذه الصفقات، ولعل أبرزها مبلغ قدره 25 مليون يورو حصل عليها مقابل صفقة انتقال النجم الفر نسي، بول بوغبا، إلى مانشستر يونايتد عام 2016 والتي بلغت نحو 100 مليون يورو، في حين كان يخشاه رؤساء الأندية لأنه مفاوض من الطراز الرفيع، وغالبا ما كان يفرض شروطه عليهم.

وأبرم رايولا صفقات أخرى مدوية في مسيرته على غرار إشرافه على عملية انتقال النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من برشلونة إلى ميلان في عام 2010، وانتقال النجم البرازيلي روبينيو من مانشستر سيتي إلى ميلان.

ويعتبر النجم المغربي، نصير مزراوي، من بين اللاعبين الشباب الذين كان رايولا يدير أعمالهم قبل وفاته، وكان يتفاوض لنقله من أياكس أمستردام إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة هذا الصيف.

ونستعرض في هذا الرصد أبرز النجوم الذين كان الراحل رايولا يدير مصالحهم:

1- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

2- الفرنسي بول بوغبا

3- النرويجي إيرلنغ هالاند

4- الإيطالي جيانلويجي دوناروما

5- الهولندي ماتيس دي ليخت

6- الإيطالي ماركو فيراتي

7- المغربي نوصير مزراوي

8- الإيطالي أليساندرو رومانيولي

9- الإسباني تشافي سيمونز

10- الأرمني هنريك مختاريان.

المصدر: RT + وكالات