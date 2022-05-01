برشلونة يهنئ ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

قدم نادي برشلونة، التهنئة لغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توج أمس السبت، بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه.

وكتب النادي الكتالوني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نهنئ ريال مدريد بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35".

FC Barcelona congratulates Real Madrid on achieving their 35th La Liga title. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2022

وجاء تتويج الريال بلقب الدوري بعد فوزه على إسبانيول برباعية دون رد، في المرحلة الـ34.

وبهذا التتويج، وسع الريال الفارق بينه وبين برشلونة في عدد ألقاب الدوري إلى تسعة ألقاب.

المصدر: RT