صورة رونالدو مع ابنته الرضيعة تثير تفاعلا كبيرا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، صورة له مع ابنته الرضيعة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حظيت بإعجاب الملايين خلال ساعات.

وعلق رونالدو على صورته مع ابنته حديثة الولادة: "حب إلى الأبد"، ونالت هذه الصورة، التي نشرها اليوم السبت، إعجاب أكثر من 10 ملايين و560 ألف شخص خلال 5 ساعات فقط.

وكان النجم البرتغالي قد أعلن يوم الاثنين 18 أبريل الجاري، وفاة ابنه الرضيع والتوأم لابنته، وكتب في منشور نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان".

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وأضاف الدون: "إن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بأمل وسعادة.. نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا سنحبك دائما".

وأنجبت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، توأما من رونالدو، وتوفى الابن وبقيت الابنة، كما أنجبت من قبل طفلة أخرى اسمها ألانا.

وأصبح كريستيانو رونالدو (37 عاما) أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام)، وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.

المصدر: RT