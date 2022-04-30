محرز يتفاعل مع أخبار إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

تفاعل نجم نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، مع أخبار إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال "قطر 2022" بعد خسارته أمام ضيفه الكاميروني بهدفين لواحد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة العالمية، علما بأن منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالب فيه بإعادة لقاء الإياب بين "الخضر" والكاميرون، بسبب "الأخطاء الفادحة" التي ارتكبها حكم تلك المباراة، الغامبي بكاري غاساما.

ولم يصدر الـ"فيفا" حتى اللحظة أي قرار أو رد على احتجاج الاتحاد الجزائري، ولكن الجماهير الجزائرية تتمسك بخيط أمل لإعادة المباراة، رغم صعوبة حدوث هذا الأمر.

وطالب محرز، المشجعين الجزائريين بعدم التمسك بخيط رفيع من الأمل في إمكانية إعادة مباراة الكاميرون، حتى لا يصابوا بالخيبة إن كان رد الـ"فيفا" سلبيا.

وأعاد محرز على حسابه في موقع "تويتر"، نشر تدوينة لحساب يحمل اسم "ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA"، جاء فيها "يا أصدقائي، يجب ألا يكون لديكم الكثير من الأمل، لكي لا تصابوا بخيبة. إذا كان مصيرنا التواجد في قطر، فسنكون هناك، وإذا كان العكس، فلن نذهب، الله هو الذي يقرر! إن شاء الله خير يا رب، ومهما حدث تحيا الجزائر".

المصدر: RT