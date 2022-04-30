الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام على نجم التنس الألماني بيكر

حكم القضاء البريطاني، أمس الجمعة، على المصنف أولا عالميا سابقا في التنس، الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف العام، في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي.

واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بست بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني من مصرف خاص.

وسيتم سجن بيكر البلغ عمره 54 عاما، بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2.5 مليون جنيه إسترليني في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

وكان بيكر، أعلن إفلاسه الشخصي في يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه.

واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف أولا عالميا سابقا، والذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 مارس الماضي، أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاما في الملاعب، لكن بعضها اختفى.

المصدر: أ ف ب