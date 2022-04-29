انتقادات لتعديلات "يويفا" على دوري الأبطال.. تدمر الصغار وتخدم الكبار

انتقدت روابط بطولات الدوريات المحلية في أوروبا التعديلات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على دوري أبطال أوروبا بداية من من الموسم (2024-2025).

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه سيزيد عدد مباريات دوري الأبطال بداية من اعتبارا من الموسم (2024-2025) من خلال زيادة الأندية لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 في النظام الحالي، والاقتراح بتقديم مقعدين في البطولة لفريقين بناء على سجلهما التاريخي، وعلى أن تقام البطولة بنظام دوري وليس المجموعات، ليصل عدد المباريات فيها إلى 100 مباراة.

وقال رئيس روابط الدوري الأوروبية، كلاوس تومسون، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، إن: "بطولات الدوري المحلية في أوروبا تمثل العمود الفقري لكرة القدم الأوروبية".

وأضاف تومسون إن "هذه الزيادة (في عدد المباريات) ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية وتخدم أندية قليلة فقط".

وأشار تومسون إلى أن "المعيار الرياضي" المطبق حاليا يجب أن يظل الطريقَ لتحديد المشاركين في البطولة الأوروبية البارزة وألا يعتمد التأهل للبطولة على تاريخ أداء الفرق في الماضي بالبطولات الأوروبية وليس طبقا للأداء في بطولات الدوري المحلية، ما يمثل أمانا للأندية الكبيرة حال تعثرها في الدوري المحلي.

وقال كلاوس تومسون: "هذا هو قلب وروح كرة القدم.. ولهذا، يشعر المشجعون بالإثارة الكروية مطلع كل أسبوع".

المصدر: وكالات