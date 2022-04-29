رايولا بعد انتشار شائعات وفاته: لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط

قال وكيل لاعبي كرة القدم الشهير، الإيطالي مينو رايولا، إنه "غاضب" بعد الإعلان الكاذب، أمس الخميس، عن وفاته من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، مستنكرا مع المقربين منه ما حصل.

وكتب رايولا البالغ من العمر 54 عاما في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وفاته من قبل العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، بينها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، كتب يقول: " أنا غاضب .. لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط. ويبدو أنهم قادرون على إنعاشي أيضا".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، تصريحات أدلى بها ألبرتو تسانغريلو، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافائيل بالقرب من ميلانو، أشار فيها إلى أن رايولا كان يكافح من أجل الحياة.

وقال تسانغريلو "أشعر بالغضب من المكالمات الهاتفية من صحفيين زائفين يتكهنون بحياة رجل يقاتل".

وكان رايولا، الذي يدير مصالح عدة نجوم كرة القدم على غرار، النرويجي إيرلنغ هالاند، والفرنسي بول بوغبا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أعلن في يناير الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفا أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".

المصدر: أ ف ب