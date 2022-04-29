 
مباشر

رايولا بعد انتشار شائعات وفاته: لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط

الرياضة

رايولا بعد انتشار شائعات وفاته: لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sx0o

قال وكيل لاعبي كرة القدم الشهير، الإيطالي مينو رايولا، إنه "غاضب" بعد الإعلان الكاذب، أمس الخميس، عن وفاته من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، مستنكرا مع المقربين منه ما حصل.

وكتب رايولا البالغ من العمر 54 عاما في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وفاته من قبل العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، بينها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، كتب يقول: " أنا غاضب .. لقد قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر فقط. ويبدو أنهم قادرون على إنعاشي أيضا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، تصريحات أدلى بها ألبرتو تسانغريلو، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافائيل بالقرب من ميلانو، أشار فيها إلى أن رايولا كان يكافح من أجل الحياة.

وقال تسانغريلو "أشعر بالغضب من المكالمات الهاتفية من صحفيين زائفين يتكهنون بحياة رجل يقاتل".

وكان رايولا، الذي يدير مصالح عدة نجوم كرة القدم على غرار، النرويجي إيرلنغ هالاند، والفرنسي بول بوغبا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أعلن في يناير الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفا أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا