دورة ميونيخ.. زفيريف يسقط في مباراته الأولى على يد شاب دنماركي

سقط الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، في مباراته الأولى على أرضه في دورة ميونيخ للتنس، بخسارته المفاجئة اليوم الخميس، في الدور الثاني أمام الشاب الدنماركي هولغر روني.

وجاءت خسارة زفيريف، الذي أعفي من خوض مباراة الدور الأول، أمام روني، المصنف 70 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 3-6، و2-6.

وقال زفيريف بعد الخسارة "كانت هذه أسوأ مباراة لي في الأعوام الخمسة، الستة، السبعة الماضية. إنه (روني) لاعب جيد ولكن كنت لأخسر أمام أي لاعب اليوم".

ومن جانبه، قال روني بعد الفوز "إنه (زفيريف) من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وقدم مستويات مبهرة. بالطبع لم أتوقع أن أفوز بمجموعتين وبنتيجة كهذه. ولكن المباراة كانت صعبة جدا، تبادلنا الكرات مطولا كثيرا وأنا سعيد جدا بأدائي".

وبعد فوزه الأول في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 في الترتيب العالمي قبل يومين من عيد ميلاده التاسع عشر، ضرب روني موعدا في ربع النهائي مع الفنلندي إميل روسوفوري، الفائز على الأمريكي ماكسيم كريسي (6-3، 6-3).

المصدر: وكالات